Lionel Messi es la estrella más importante en la MLS con la camiseta del Inter Miami. Ahora se revela que el astro campeón del mundo también llamó a un jugador que suele ser convocado a la Selección de Ecuador para intervenir en su fichaje.

De acuerdo a la revelación de Joaquín Saavedra en Al Toque de Radio Diblu, Allen Obando tuvo la chance de irse a jugar a Bélgica, donde vienen destacando varios ecuatorianos, pero optó por la posibilidad jugar para el Inter Miami, porque lo llamó Lionel Messi.

Ese contacto con Lionel Messi y el deseo del 10 argentino de tenerlo jugando en Estados Unidos habría sido clave para que el delantero ecuatoriano opte por la chance de irse a la MLS antes que dar sus primeros pasos en Europa con algún equipo de Bélgica.

No obstante, para Allen Obando las cosas no han salido como el delantero ecuatoriano esperaba. Ya que el futbolista ha pasado lesionado en varios partidos y eso ha impedido que pueda jugar como se esperaba y sume los minutos necesarios en ataque.

ver también Arteta confirma si Piero Hincapié estará contra Atlético de Madrid en Champions League

Allen Obando llegó a Inter Miami en esta temporada. (Foto: GettyImages)

El futuro de Obando también tiene muy pendiente a Barcelona SC, ya que el delantero ecuatoriano debería cumplir con ciertas cláusulas de su contrato para que su venta le dé más millones a Barcelona SC. El jugador fue vendido por 3 millones, y en caso de cumplir sus cláusulas podría llegar a los 5 millones.

Publicidad

Publicidad

ver también Damián Díaz regresaría a la LigaPro y sería rival de Barcelona SC

Los números de Allen Obando en Inter Miami

En toda la temporada con el Inter Miami, Allen Obando apenas ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. El futbolista ecuatoriano lleva en cancha un total de 183 minutos. Ha marcado dos goles, pero no juega desde el pasado mes de julio.

¿Quién es el dueño del pase de Allen Obando?

De acuerdo a la información que se reveló desde Barcelona SC, Allen Obando fue vendido al grupo Atlético de Madrid, por lo cual, el jugador ecuatoriano ya no pertenece al ‘Ídolo’ y su futuro pasaría por la decisión de este grupo empresarial y el jugador.

Allen Obando solía ser convocado a la Selección de Ecuador

Allen Obando era convocado a la Selección de Ecuador por Beccacece. El delantero entraba como invitado o “sparring” en las convocatorias del DT argentino. Ahora no ha regresado por las lesiones que lo tienen fuera de las canchas.

Publicidad