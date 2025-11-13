Varios equipos de la LigaPro la están pasando muy mal económicamente y esto hace que ahora enfrenten posibles sanciones, uno de estos clubes, es El Nacional. El ‘Bi-Tri’ ya fue castigado en esta temporada con 3 puntos menos y ahora nuevamente quedó expuesto.

El Nacional tiene que cancelar hasta el viernes, 14 de noviembre de 2025, 58 mil dólares en la FEF para cumplir con sus acreedores. Si el equipo militar no cumple, nuevamente se enfrentará a la reducción de 3 puntos en la tabla de posiciones, como ya pasó a finales de octubre.

El club militar la pasa tan mal, que sus jugadores llevan ya más de 2 semanas sin entrenar, sin embargo, eso no ha sido un impedimento para salir a la cancha y conseguir resultados, como recién pasó cuando enfrentaron a Emelec en la LigaPro y lo vencieron 2 a 1.

Ahora, El Nacional tiene que pagar esta cifra y es por eso que, nuevamente, no hubo acuerdo con los jugadores y estos siguen sin presentarse a entrenar. La prioridad del club es conseguir los recursos necesarios para poder pagar en FEF y no volver a perder puntos.

En lo que va de temporada, ha sido una constante para los equipos de la LigaPro, este tipo de eventualidades. Varios grandes como Emelec o Barcelona SC tuvieron que ver como sus jugadores decidieron no entrenar durante varios días, porque se les debía meses de salario.

La tabla de posiciones de la LigaPro

El Nacional ya no corre riesgo en descender y tampoco pelea por ganar el segundo hexagonal de la tabla de posiciones. Sin embargo, el club no quiere volver a ser sancionado y perder 3 puntos porque esto también sería una nueva mancha a su historial.

