EN VIVO Y GRATIS Sao Paulo vs. Liga de Quito por cuartos de final de la Copa Libertadores

La figura extranjera de Independiente del Valle que podría jugar en la Selección de Ecuador

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Liga de Quito puede meterse a semifinales de Copa Libertadores si aguanta el resultado 2-0 contra Sao Paulo en el Morumbí de Brasil. En las semis ya espera Palmeiras.

Liga de Quito priorizó la Copa y en torneo local salió con suplentes, con derrota 2-4 ante U. Católica, mientras que Sao Paulo viene de perder de visita contra el Santos.

Liga de Quito visita al Morumbí con el objetivo de pasar a las semifinales de Libertadores vs. Sao Paulo.

