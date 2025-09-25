EN VIVO Y GRATIS Sao Paulo vs. Liga de Quito por cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito puede meterse a semifinales de Copa Libertadores si aguanta el resultado 2-0 contra Sao Paulo en el Morumbí de Brasil. En las semis ya espera Palmeiras.
