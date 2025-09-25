Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Sao Paulo vs. Liga de Quito por cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito y Sao Paulo se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Libertadores por un pase a las semifinales.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito puede meterse a semifinales de Copa Libertadores si aguanta el resultado 2-0 contra Sao Paulo en el Morumbí de Brasil. En las semis ya espera Palmeiras.

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

La figura extranjera de Independiente del Valle que podría jugar en la Selección de Ecuador

La figura extranjera de Independiente del Valle que podría jugar en la Selección de Ecuador

¿Cómo llegan ambos equipos?

Liga de Quito priorizó la Copa y en torneo local salió con suplentes, con derrota 2-4 ante U. Católica, mientras que Sao Paulo viene de perder de visita contra el Santos.

¡Arranca la previa!

Liga de Quito visita al Morumbí con el objetivo de pasar a las semifinales de Libertadores vs. Sao Paulo.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
La Inteligencia Artificial predice qué equipo pasa entre Sao Paulo y Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

La Inteligencia Artificial predice qué equipo pasa entre Sao Paulo y Liga de Quito

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

Luis Zubeldía pega dura traición a Liga de Quito y ficha por insólito club
Fútbol de Ecuador

Luis Zubeldía pega dura traición a Liga de Quito y ficha por insólito club

