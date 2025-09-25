Es tendencia:
Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

El Chelsea piensa cambiar de entrenador y ante la salida de Enzo Maresca se conoce que pasará con jugadores como Moisés Caicedo.

Por Gustavo Dávila

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea. Foto: Getty
Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea.

Enzo Maresca podría estar viviendo sus últimos partidos como DT del Chelsea y es que desde Inglaterra apuntan a que los blues analizan un cambio de entrenador. Ante la posible salida del italiano, hay novedades sobre el futuro de Moisés Caicedo.

Pese a la afinidad entre el volante ecuatoriano y Maresca, Moisés Caicedo continuaría con su idea de renovación con el Chelsea. Su contrato vence en el 2031 pero igual le ofrecerán cinco años más.

El ecuatoriano fue potenciado por el DT italiano en las dos temporadas que estuvo al mando del club, le ratificó la confianza como titular indiscutible. Además, y lo más importante, fueron campeones de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes.

El nombre que toma fuerza para ser nuevo DT del Chelsea es Andoni Iraola, español que hoy se encuentra en el AFC Bournemouth de la propia Premier League.

Enzo Maresca – Moisés Caicedo. Foto: Getty Images.

Enzo Maresca – Moisés Caicedo.

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

Moisés Caicedo podría recibir una renovación de más de 15 millones de euros al año, lo que le representaría más del doble de lo que percibe en la actualidad. El contrato si firma sería hasta el 2036.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 2 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

¿Cambia el hexagonal? Revelan los primeros clubes de LigaPro envueltos en amaños de partidos

Los torneos que juega Chelsea en esta temporada

En esta temporada, Chelsea tiene la gran oportunidad de ser campeón en diferentes torneos. El equipo inglés disputa la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Champions League. En los 4 parte como uno de los favoritos a levantar alguna corona

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

