Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Enzo Maresca podría estar viviendo sus últimos partidos como DT del Chelsea y es que desde Inglaterra apuntan a que los blues analizan un cambio de entrenador. Ante la posible salida del italiano, hay novedades sobre el futuro de Moisés Caicedo.

Pese a la afinidad entre el volante ecuatoriano y Maresca, Moisés Caicedo continuaría con su idea de renovación con el Chelsea. Su contrato vence en el 2031 pero igual le ofrecerán cinco años más.

El ecuatoriano fue potenciado por el DT italiano en las dos temporadas que estuvo al mando del club, le ratificó la confianza como titular indiscutible. Además, y lo más importante, fueron campeones de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes.

El nombre que toma fuerza para ser nuevo DT del Chelsea es Andoni Iraola, español que hoy se encuentra en el AFC Bournemouth de la propia Premier League.

Enzo Maresca – Moisés Caicedo. Foto: Getty Images.

Moisés Caicedo podría recibir una renovación de más de 15 millones de euros al año, lo que le representaría más del doble de lo que percibe en la actualidad. El contrato si firma sería hasta el 2036.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 2 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

Los torneos que juega Chelsea en esta temporada

En esta temporada, Chelsea tiene la gran oportunidad de ser campeón en diferentes torneos. El equipo inglés disputa la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Champions League. En los 4 parte como uno de los favoritos a levantar alguna corona

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

