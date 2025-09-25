El inicio de temporada del Chelsea podría tener un cambio de entrenador, con Enzo Maresca siendo reemplazado por Iraola del Bournemouth, esto tendría cambios en el futuro de varios jugadores. Un elemento que está muy pendiente es Kendry Páez.

El volante ecuatoriano está cumpliendo sus primeros meses cedido en Europa pensando en volver al Chelsea el próximo año. Con un nuevo entrenador que no lo ha visto, el ‘tricolor’ tendría más difícil su regreso a la Premier League desde el Racing de Estrasburgo.

Con pocas fechas arrancadas en la Ligue 1 de Francia, Kendry Páez tiene aún más de 30 partidos para demostrar que está listo para la Premier. El gigante inglés tiene varios jugadores cedidos en muchos equipos.

Kendry Páez firmó un contrato hasta el 2029 por lo que el Chelsea tendrá varias temporadas al ecuatoriano. El seleccionado ecuatoriano no quiere salir cedido en más de una oportunidad.

Kendry Páez – Ecuador

Este año, Kendry Páez ha jugado 6 partidos en el Racing de Estrasburgo y ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Poco a poco se va afianzando en el equipo francés.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Aunque aún no ha debutado con Chelsea, Kendry Páez tiene contrato con el equipo ‘Blue’ hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene 18 años, de ahí que, tenga un acuerdo tan largo. Podría ser vendido o quedarse en Chelsea, todo depende de su rendimiento en esta temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Kendry Páez?

Actualmente, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, según la información de Transfermark. El jugador ecuatoriano podría aumentar este valor o hacerlo disminuir, según las oportunidades que vaya sumando en Europa.