Independiente del Valle clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Once Caldas y ya hay un pedido por una figura de los ‘Rayados’ para la Selección de Ecuador. Sebastián Beccacece podría convocar a un extranjero de Independiente.

Los hinchas recordaron que ante la falta de delanteros, la Tri podría convocar a Michael Hoyos para los siguientes partidos amistosos previo al Mundial 2026. Con Enner Valencia en mala racha y sin continuidad para Campana y Rodríguez, los hinchas piden un nuevo delantero.

Michael Hoyos recibió su carta de nacionalización en el 2021 cuando jugaba para Barcelona SC. El argentino tiene la ciudadanía ecuatoriana y norteamericana, y en IDV es una de las figuras.

Fue el autor del doblete de la remontada contra Once Caldas y este año llega ya a los 13 goles en 30 partidos en esta temporada. En total son 38 goles y 10 asistencias en tres años.

Michael Hoyos – Independiente del Valle

En Ecuador ha ganado la Recopa Sudamericana y Supercopa Ecuador 2023, además de haber sido finalista de dobles LigaPro. En Estudiantes fue campeón local y de Copa Libertadores 2009.

Los naturalizados que han jugado en la Selección de Ecuador

En este proceso de la Selección de Ecuador hemos visto a los argentinos naturalizados Damián Díaz y Hernán Galíndez, este último siendo titular en el equipo.

Rival de Independiente del Valle en Copa Sudamericana

Independiente del Valle jugará las semifinales de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro de Brasil.

