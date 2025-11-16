La Selección de Ecuador se alista para su último partido del año, el combinado nacional se juega su última chance de meterse al bombo 2 así como el último encuentro del 2025 en que la ‘Tri’ puede dejar una buena imagen en sus aficionados.

Enner Valencia fue desafectado de la convocatoria ya que el Pachuca le pidió que vuelva para el partido clave vs. Pumas de la UNAM. Esto abre la oportunidad a Leonardo Campana o Jeremy Arévalo arrancar desde el inicio.

Volvió a ser el puesto más criticado y ahora Ángelo Preciado regresaría a su posición natural de lateral derecho. Alan Franco volveríal medio campo para dar soltura a Moisés Caicedo.

En ataque, Kevin Rodríguez podría ser el delantero titular y dejaría el puesto en la banda zurda para John Yeboah, de los puntos altos de Ecuador en los últimos amistosos.

Ecuador necesita ganar a Nueva Zelanda y que Bosnia gane a Austria para regresar al último puesto que clasifica al bombo 2. Actualmente caímos al bombo 3.

La alineación de Ecuador para enfrentar a Nueva Zelanda

Este sería el once de Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, John Yeboah (Jeremy Arevalo) y Leonardo Campana (Kevin Rodríguez).

Publicidad

Publicidad

ver también Austria le da la peor noticia de todas a Ecuador y estos serían sus rivales en el Mundial

Jeremy Arevalo podría tener su primera titularidad con Ecuador.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Nueva Zelanda?

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

El Canal del Fútbol

Zapping Sports (Plan Premium)

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Nueva Zelanda?

El partido entre Ecuador y Nueva Zelanda por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este martes, 18 de noviembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

En resumen