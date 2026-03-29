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Enzo Fernández reveló una vieja discusión que tuvo con Sebastián Beccacece

Enzo Fernández recordó cuando Sebastián Beccacece le puso obstáculos para jugar en River Plate, esto pese a la insistencia del volante.

Por Gustavo Dávila

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Enzo Fernández reveló una vieja discusión que tuvo con Sebastián Beccacece
Enzo Fernández reveló una vieja discusión que tuvo con Sebastián Beccacece

Enzo Fernández, actual figura del Chelsea y campeón del mundo con Argentina recordó el paso que tuvo siendo dirigido por Sebastián Beccacece, DT de Ecuador. Entre las anécdotas, contó que el actual entrenador de la Tri le puso trabas para cambiar de equipo.

“Beccacece no me dejaba volver a River. Imagínate lo que eran esos días… “Lo volví loco” (risas). Me llamaron Francescoli y después Marcelo. Me dijeron que querían contar conmigo para la pretemporada, y yo me volví loco: “Dejame volver a River”, le decía”, contó Enzo Fernández en charlas con el streamer Marcos Giles.

Él me decía que yo era muy importante para Defensa y Justicia, y que me necesitaba dos o tres meses más. Yo le dije que era mi sueño jugar en River y que no me cortara la oportunidad de cumplirlo, porque Marcelo me estaba llamando“, contó de la insistencia de Marcelo Gallardo, DT de River en ese entonces.

“Yo siempre fui muy respetuoso… él me había dado la confianza y la oportunidad de mostrarme en Primera, pero por otro lado sentía que era el momento de volver a River”, amplió. Con Defensa y Justicia ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

La insistencia de Fernández tuvo resultado y en el segundo semestre del 2021 dejó Defensa y Justicia para ser nuevo jugador de River. En su segunda etapa jugó más de 50 partidos y le valió el traspaso al Benfica de Portugal.

El salario de Enzo Fernández en el Chelsea

Enzo Fernández es uno de los mejor pagados en la Premier League, con un salario en el Chelsea de aproximadamente 11,15 millones de euros por temporada. Su contrato actual es de larga duración, extendiéndose hasta 2031 tras destacar en Portugal y ser comprado por 120 millones de euros.

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En resumen

  • Enzo Fernández reveló que Sebastián Beccacece intentó retenerlo en Defensa y Justicia durante 2021.
  • El actual DT de Ecuador solicitó al volante quedarse dos o tres meses más.
  • Tras la insistencia, el mediocampista regresó a River Plate y disputó más de 50 partidos
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Gustavo Dávila
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