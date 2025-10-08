¡Escándalo en Copa Ecuador! Emelec podría ser eliminado así gane ante Leones del Norte

Este miércoles 8 de octubre de 2025 se ha revelado otro escándalo en el fútbol ecuatoriano y nuevamente con Emelec como protagonista. El club se expone a ser eliminado de la Copa Ecuador, antes de jugar, y así le gane a Leones del Norte podría salir eliminado en la mesa.

¿El motivo? Washington Corozo no está inscrito para jugar la Copa Ecuador y Emelec igual lo llevó a Quito para el partido. Pero no solo eso, Emelec anunció en sus redes sociales que el jugador era suplente del encuentro, lo cual pone al club con una posible alineación indebida y con la posibilidad de ser eliminados en mesa.

Emelec anunció este once y luego lo borró en redes sociales. (Foto: Emelec)

El Código Disciplinario de la FEF plantea que: “En caso de que un jugador participe efectivamente en un partido oficial (jugar en el terreno de juego) para el cual no es elegible (ej.: alineación indebida), se podrá sancionar a su equipo con la pérdida del partido con un marcador de 0-3 a favor del equipo adversario, por responsabilidad o negligencia; y, consecuentemente, perderá los puntos que hubiese obtenido en dicho partido”.

Aunque el jugador no entre a la cancha y no tenga minutos, podría Emelec estarse exponiendo a un caso de Alineación indebida y por ende a una suspensión de perder el partido. Aunque todo dependerá del resultado final y de lo que haga Leones del Norte.

¿A qué hora juegan Leones del Norte vs Emelec por Copa Ecuador?

Emelec jugará la Copa Ecuador contra Leones del Norte desde las 16H00. El encuentro será transmitido en señal abierta por Teleamazonas. Se jugará en estadio Gonzalo Pozo Ripalda y no en Ibarra por las múltiples protestas que hay en esa parte del país.

Emelec actualizó su once

Posteriormente en redes sociales, Emelec actualizó el once borrando a Washington Corozo. No obstante, si ese nombre fue inscrito de manera oficial en el acta del partido, podría venirse un gran problema si Leones del Norte toma una postura de impugnar.

