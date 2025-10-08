Moisés Caicedo fue la gran noticia de los últimos días después de que se revelara que ahora el PSG también se interesó en él. El equipo francés lo sigue de cerca, y a diferencia de otros clubes, no tendría problemas económicos en hacer una oferta millonaria y mejorar el sueldo del ecuatoriano.

PSG pondría en la mesa a Moisés Caicedo casi 20 millones de dólares como salario anual, con lo cual lo convertiría en uno de los mejores jugadores pagados de la historia para Ecuador. Este gigante salario sería el gran argumento para sacar al ecuatoriano de Chelsea.

En Chelsea ahora Moisés Caicedo recibe un sueldo cercano a los 12 millones más algunos bonos. No obstante, todas estas noticias han preocupado al club de Londres que ya se estaría moviendo en el mercado para mejorar su contrato y evitar una salida.

Otro equipo que también sigue de cerca a Moisés Caicedo es Real Madrid, sin embargo, los ‘Merengues’ no pondrían tanto dinero para el salario del ecuatoriano y de momento se encuentran detrás del PSG para fichar al ecuatoriano.

Moisés Caicedo es figura absoluta de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Para esta doble fecha FIFA, Moisés Caicedo se quedó fuera de la Selección de Ecuador. El volante no fue llamado al estar con problemas físicos, según lo que dijo su entrenador Enzo Maresca. Por lo cual, Beccacece decidió no convocarlo y que mejor descanse.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

El contrato de Moisés Caicedo en Chelsea

Moisés Caicedo tiene contrato con Chelsea hasta finales de 2031. El jugador ecuatoriano tiene un acuerdo muy largo aún por cumplir, de ahí que, Chelsea esté buscando una renovación donde se mejore el sueldo y otros apartados, pero no se toque la longevidad del contrato.

