Todo Ecuador emocionado: Así definió Xavi a la Selección de Ecuador antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador ha dado pasos agigantados en los últimos años para meterse en el debate de una de las mejores del mundo. El equipo tricolor se ha convertido en un conjunto muy difícil de vencer en Sudamérica y esto hace que ahora campeones del mundo como Xavi Hernández la tomen en cuenta.

El ex DT del FC Barcelona, Xavi, reveló que conoce bien a la Selección de Ecuador, por su cercanía con el anterior entrenador de ‘La Tri’, Félix Sánchez. El campeón de la Liga de España 2023 confirmó que Ecuador es un gran equipo y tiene con qué pelear:

“Ahí estuvo de seleccionador un amigo mío, Félix Sánchez, que lo hizo muy bien además. Me dijo que hay muy buen equipo, que hay muy buenos nombres, grandes futbolistas. Generación joven, pero con capacidad para competir, así que todo lo mejor para Ecuador,” afirmó el ahora entrenador.

Con Félix Sánchez, Ecuador jugó uno de los mejores partidos de los últimos años y puso a temblar a todo un campeón del Mundo como Argentina en la Copa América 2024. Ese equipo estuvo a nada de eliminar a Messi, pero cayó en los penales.

Hay un gran optimismo en Ecuador por la posibilidad de hacer un gran resultado en el Mundial de 2026. Ahora mismo, ‘La Tri’ clasificó como segundo en las Eliminatorias, confirmando tener una de las mejores defensas de todo el continente.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Estados Unidos?

Ecuador enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes, 10 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 para EC. Para Pochettino también es clave una victoria que alivie las críticas tras los malos resultados en la última de Copa Oro, donde perdió la final.

Los jugadores más caros de todo Ecuador

Ecuador tiene actualmente a 3 jugadores que solo entre ellos suman más de 200 millones de dólares, Moisés Caicedo (90 millones) William Pacho (65 millones) y Piero Hincapié (50 millones). Son los 3 máximos referentes, acompaños de una camada muy joven que logró un segundo puesto en las Eliminatorias.

