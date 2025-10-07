Los reemplazos de Hincapié y Moisés Caicedo: Este sería el once de Ecuador ante Estados Unidos

La Selección de Ecuador juega su primer amistoso de esta doble fecha FIFA contra Estados Unidos. Para esta doble fecha FIFA, ‘La Tri’ se quedó sin dos piezas claves como Moisés Caicedo y Gonzalo Plata. Por lo cual, Beccacece ha decidido darle la oportunidad a otros nombres.

Aunque es un partido amistoso, la Selección de Ecuador necesita una victoria para seguir escalando en el ranking FIFA. ‘La Tri’ no saldría a especular, de ahí que, Beccacece no decidió probar nada para estos encuentros y convocar a la misma base mundialista.

El once de Ecuador ante Estados Unidos

Esta sería la alineación de la Selección de Ecuador para jugar contra Estados Unidos: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, William Pacho, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kendry Páez y Enner Valencia.

ver también Todo Ecuador emocionado: Así definió Xavi a la Selección de Ecuador antes del Mundial 2026

Sebastián Beccacece también jugará su primer partido amistoso con la Selección de Ecuador, desde su llegada en julio de 2024, el DT solo había dirigido en partidos oficiales. No obstante, ahora tendrá la primera oportunidad de no estar presionado por los puntos.

ver también En medio de todos los rumores, Christian Cueva apareció y esto decidió Emelec

¿Cuándo jugará Ecuador contra Estados Unidos?

Ecuador enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes, 10 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 para EC. Para Pochettino también es clave una victoria que alivie las críticas tras los malos resultados en la última de Copa Oro, donde perdió la final.

Publicidad

Publicidad

¿Qué canal pasará el partido de Ecuador vs Estados Unidos?

El partido de Ecuador contra Estados Unidos de este viernes 10 de octubre se verá por la señal de El Canal del Fútbol y también por las diferentes plataformas de Zapping Sports. Son las dos alternativas para ver el encuentro en Ecuador, no hay señal abierta.

ver también Mauricio Pochettino solo necesitó 5 palabras para definir a la Selección de Ecuador