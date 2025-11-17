¡Escándalo mundial! Representante de Moisés Caicedo inhabilitado por “prácticas antiéticas”

Este lunes 17 de noviembre de 2025 se reveló un escándalo en Europa que termina “salpicando” al jugador ecuatoriano, Moisés Caicedo. Resulta que el representante legal del ecuatoriano, desde el 13 de octubre, Chris Farnell, terminó siendo inhabilitado en Inglaterra.

De acuerdo al reportaje de Diario AS, Farnell fue inhabilitado de ejercer sus funciones por incurrir en mala praxis y prácticas consideradas antiéticas dentro del fútbol inglés. La investigación fue liderada por la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA), y se concluyó que Farnell violó códigos profesionales de forma reiterada.

Según la SRA, el representante de Moisés Caicedo, Farnell habría sido clave en casos polémicos relacionados con gobernanza y manejo de clubes, creando estructuras que iban en contra de la transparencia y el control independiente. Ya el abogado había sido descalificado por este polémico trabajo, de acuerdo al reportaje de AS.

Por otro lado, Farnell había llegado al camino de Moisés Caicedo en el pasado mes de octubre. El jugador ecuatoriano cambió todo su equipo de agentes y su agencia una vez que terminó el contrato. Se desconoce cómo quedaría la relación del crack ecuatoriano con Farnell.

Moisés Caicedo no ha emitido ningún comunicado tras este grave escándalo que sacude a todo el fútbol inglés. El jugador ecuatoriano lleva trabajando con Farnell desde el 13 de octubre, de acuerdo a la información publicada por Federación Postera.

Chelsea quiere ofrecerle un nuevo contrato a Moisés Caicedo

Esta noticia también llega en medio del contexto de que Chelsea quiere ofrecerle un nuevo contrato a Moisés Caicedo. No se sabe el alcance que tendrá esta suspensión en las conversaciones entre jugador y club. El jugador ecuatoriano pasaría a ser uno de los mejores pagados de Chelsea.

