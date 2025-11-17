Este martes 18 de noviembre de 2025, la Selección de Ecuador jugará su último partido amistoso contra Nueva Zelanda. ‘La Tri’ necesita un triunfo que lo pueda catapultar al Bombo 2 del sorteo del mundial, aunque ahora mismo depende de otras combinaciones.

¿Qué necesita Ecuador para ser bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026?

Ahora mismo, la Selección de Ecuador se ubica en el puesto 24 del ranking FIFA y desplazado por Austria, que está en el puesto 23. Para recuperar su lugar en el bombo 2, hay varios panoramas, el primero: necesita vencer a Nueva Zelanda y que Austria no clasifique al mundial en su última fecha ante Bosnia y Herzegovina.

Ecuador necesita obligatoriamente ganar su partido, ya que Nueva Zelanda (su rival del martes) se encuentra en el puesto 86 del ranking de la FIFA. Por lo cual, una derrota le quitaría a Ecuador más de 5 puntos y eso lo obliga a depender de otros.

¿Italia puede meter a Ecuador en el Bombo 2?

Si la FIFA mantiene el tradicional esquema de que los equipos de repechaje vayan al Bombo 4, Italia (9 del mundo) deja un espacio en el ranking que hace subir a todos y mete a Ecuador en el Bombo 2, sin importar otros resultados, o si Austria se mete al Mundial.

¿La FIFA cambia el formato del sorteo y favorece a Italia?

Por otro lado, también está la posibilidad de que la FIFA respete el ranking y la llave de Italia del repechaje de Europa se meta en el Bombo 1, como originalmente le correspondía. Si pasa esto y se confirma antes del 5 de diciembre, la Selección de Ecuador no entraría al Bombo 2.

Así está el ranking de la FIFA al día de hoy. (Foto: @_cambiodejuego)

¿A qué hora y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. Los horarios serán variados según los diferentes países del mundo.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

En síntesis: