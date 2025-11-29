A todos sorprendió que Independiente del Valle esté analizando la continuidad de Javier Rabanal, después de que el equipo se acomodara muy bien y esté al borde de ser campeón de LigaPro. Asimismo, en esta temporada llegaron a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ahora se revelaron los motivos por los que IDV ve seriamente que su entrenador sea otro perfil para la temporada 2026. De acuerdo a la revelación de Marcelo Dejerónimo, en el equipo ‘Rayado’ no gustó como el DT no puso a Darwin Guagua, porque supuestamente no estaba listo.

Asimismo, tampoco gustó en el club como el entrenador estuvo en el ojo de la polémica por sus críticas a Barcelona SC y al arbitraje. La pelea con Mushuc Runa, donde el DT se terminó encarando con los directivos rivales entre otros temas, motivan su salida.

Rabanal también mostró su descontento contra sus jugadores, mostrando que la relación entre plantel y entrenador no estaría en sus mejores términos. Independiente del Valle podría salir campeón en las siguientes dos jornadas si se le terminan dando los resultados.

Se espera que en las próximas horas se aclare si Javier Rabanal e Independiente del Valle siguen juntos para la siguiente temporada. El club ya está analizando otras carpetas y podrían darse varias novedades incluso antes de terminar la temporada.

Publicidad

Publicidad

Los números de Javier Rabanal en IDV

ver también Moisés Caicedo pone en duda su lugar en el Mundial 2026 con esta preocupante declaración

En toda la temporada, Javier Rabanal ha dirigido un total de 52 partidos entre todas las competencias. Sumando 29 victorias, 15 empates y también 8 derrotas. Está muy cerca de darle a IDV, el segundo campeonato local de toda su historia, tras el obtenido en 2021.

Encuesta¿Hace bien IDV en sacar a Javier Rabanal? ¿Hace bien IDV en sacar a Javier Rabanal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Javier Rabanal dirigió 52 partidos en la temporada con Independiente del Valle, logrando 29 victorias .

dirigió en la temporada con Independiente del Valle, logrando . Independiente del Valle (IDV) evalúa la continuidad de Rabanal por críticas al arbitraje y a Barcelona SC .

y a . El DT Rabanal generó descontento en IDV por la suplencia de Darwin Guagua y la pelea con Mushuc Runa.

Publicidad