Moisés Caicedo encendió todas las alarmas en la Selección de Ecuador y en sus aficionados. El volante ecuatoriano reveló que está jugando con una molestia en la rodilla, pero no quiere detenerse a “sanar”. Sino que está convencido de exigirse aún más.

En diálogo con Daily Mail, Moisés Caicedo reveló que lleva ya varios partidos jugando con una molestia en la rodilla. Sin embargo, en lugar de prevenir alguna molestia más grave, el ecuatoriano está convencido de seguir y solo parar cuando se “rompa”.

El jugador ecuatoriano también ha revelado que en todo este tiempo con la lesión en la rodilla, solo ha aprendido a lidiar con este problema. Demostrando así también su personalidad aguerrida y que lo ha convertido en uno de los mejores del mundo.

No obstante, los hinchas de la Selección de Ecuador se preocupan por esta novedad, ya que si Moisés Caicedo se llega a “romper” como él afirma, podría poner en duda su lugar en el Mundial 2026 si hay alguna lesión grave. Ahora solo resta esperar que se cuide.

Ya en la Selección de Ecuador se optó por no convocar al jugador ecuatoriano para los amistosos del mes de octubre. En ese momento, esa decisión se basó en los problemas físicos del volante y que se quería que descanse para jugar en este tramo de temporada.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Esta se presenta como la temporada de consolidación para Moisés Caicedo, para ser uno de los mejores jugadores del mundo. El volante ecuatoriano lleva 22 partidos en cancha, marcando 4 goles y dando 2 asistencias. El ecuatoriano suma en cancha más de 1.800 minutos.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo alcanzó un valor de 100 millones de euros, siendo uno de los jugadores más caros de la Premier League y uno de los más caros en toda su posición. El ecuatoriano tiene contrato en Chelsea hasta 2031.

