Gonzalo Plata se hizo expulsar y la drástica reacción de Flamengo con el ecuatoriano

Gonzalo Plata puso fin a su Copa Libertadores 2025 luego de haber visto la tarjeta roja contra Racing, y tras una semana polémica, llegaron las reacciones. Una vez más el ecuatoriano está en la mira de los hinchas del club brasileño por sus actuaciones.

Los hinchas no perdonaron en redes sociales: “Hay que rescindirle el contrato, se hace llamar jugador profesional y actúa así”, “esta semana demostró que no tiene ningún compromiso con la institución”, fueron algunas de las palabras que escribieron los hinchas.

La expulsión de Gonzalo Plata nace de un golpe a Marcos Rojo, que tras chequeo de VAR fue considerado como agresión por parte del árbitro central y así no estará en la final en Lima 2025.

Esto se da en el marco luego de que a inicios de semana se lo haya visto a Plata en una discoteca de Río de Janeiro hasta altas horas de la noche. El futbolista se defendió señalando que fue a pasear con su familia que estaba de visita.

Críticas a Gonzalo Plata en Flamengo

Segunda expulsión para Gonzalo Plata en esta Copa Libertadores

Ya Gonzalo Plata había sido expulsado en la Copa Libertadores, en los cuartos de final, pero en ese momento fue por una doble amarilla, mal sancionada. Flamengo apeló y el ecuatoriano terminó regresando. Ahora es imposible que pueda apelarse esta roja.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito y Racing los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+