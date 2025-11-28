David Cabezas se fue en los peores términos de El Nacional tras ser vinculado a diferentes apuestas ilegales y casos de amaños de partidos. El portero era capitán y referente del equipo militar, pero su salida no se dio en los mejores términos y se quedó sin equipo.

Aunque el caso contra David Cabezas y Anthony Bedoya quedó archivado y no se demostró que hayan sido culpables, ambos futbolistas se quedaron con las puertas de la LigaPro cerradas. Por lo cual, el portero ahora ya tendría nuevo equipo en el extranjero.

De acuerdo a la información de Reinaldo Romero, David Cabezas tendría todo listo para ser nuevo jugador de Deportivo Pasto en Colombia. El arquero termina dando el salto al extranjero, no en las mejores condiciones, pero tendrá nuevo equipo.

Otro club que se informó estaba muy cerca de su fichaje era Olimpia de Paraguay, pero esto porque el equipo paraguayo era dirigido por Ever Hugo Almeida. No obstante, con la salida del DT, las negociaciones por cabezas no llegarían a ningún punto.

David Cabezas tendría nuevo equipo en el extranjero. (Foto: Imago)

Por otro lado, David Cabezas buscaría en Colombia recuperar su buen nivel, su nombre, y también su lugar en la Selección de Ecuador. El portero venía siendo convocado con regularidad en ‘La Tri’, pero tras su escándalo, Beccacece decidió dejar de convocarlo.

Los números de David Cabezas en esta temporada

En toda la temporada con El Nacional, David Cabezas recibió un total de 41 goles en un total de 32 partidos. Solo pudo dejar su arco en 0 en otros 9 partidos. Llevaba en cancha poco más de 2.900 minutos, hasta que se reveló su escándalo y perdió su lugar.

