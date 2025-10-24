Figura de LigaPro rechaza a Barcelona para fichar por Liga de Quito

Los clubes de LigaPro ya preparan sus plantillas para la siguiente temporada y entre ellos están Liga de Quito y Barcelona. Ambos van por Bryan Bantaberry y el defensor uruguayo ya eligió su nuevo club.

Según el portal Mr. Offsider, Bryan Bantaberry habría elegido a Liga de Quito para el 2026. El defensor está deseoso para dar un salto al actual bicampeón ecuatoriano.

No dieron detalles de si la inclinación de Bantaberry se da por motivos económicos o deportivos, pero el zaguero de Mushuc Runa iría al club ‘albo’. Liga de Quito busca un central con urgencia tras la salida de Darío Aimar y los niveles irregulares de Allala y Mina.

Richard Mina fue renovado hasta la temporada 2029 y Ricardo Adé tiene un contrato largo con Liga. Se conoce que Tiago Nunes habría pedido un arquero, un delantero y un volante creativo.

Bryan Bantaberry – Mushuc Runa. Foto: Getty.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.