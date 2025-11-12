Gonzalo Plata se vio envuelto en una nueva y gigante polémica en Flamengo, tras ser grabado en una fiesta recientemente. El jugador ecuatoriano es muy cuestionado por los hinchas brasileños, que piden su salida, y algunos ya ponen incluso a este jugador de Colombia como su reemplazo.

En redes sociales se ha viralizado el pedido de varios hinchas de Flamengo que han pedido a Jhon Arias como el jugador que debe reemplazar a Gonzalo Plata, ante una eventual salida del ecuatoriano. Algunos están a favor y otros no quieren su fichaje, por su pasado en Fluminense.

Por otro lado, de acuerdo a la información de Paulo Brito, Jhon Arias solo regresaría a Brasil, como último recurso. El jugador colombiano quiere seguir en Europa y no dar por finalizado su trayecto en este fútbol, tras un mal arranque en Inglaterra con el Wolverhampton.

Flamengo no sería la prioridad de Arias, de acuerdo a la revelación de Paulo Brito, el jugador le daría prioridad a Fluminense, sin embargo, si no hay acuerdo, el ‘Fla’ podría entrar en la conversación. También depende cómo se termine de resolver el caso de Gonzalo Plata.

Las próximas semanas serían claves para determinar qué pasa con Gonzalo Plata en Flamengo y si, definitivamente, Jhon Arias, quiere salir de Europa. Para el colombiano la falta de minutos empieza a ser un gigante problema, ya que necesita ritmo para ser titular en el Mundial 2026.

De momento, Flamengo no hará ningún movimiento de salida o incorporación, porque el club está peleando ganar la Copa Libertadores y también el Brasileirao, que es donde se enfocarán en los siguientes meses para alcanzar la doble corona. ¿Los rivales? El mismo, Palmeiras, en ambas competencias.

Los números de Jhon Arias en Wolverhampton

En la Premier League, nada ha comenzado como se esperaba para Jhon Arias. La estrella que fue en Fluminense no se ha podido prender en Inglaterra, donde apenas suma un poco más de 700 minutos en toda la temporada, repartidos en 12 encuentros.

Las estadísticas de Gonzalo Plata

En todo lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha sumado en cancha más de 2.000 minutos, repartidos entre 46 partidos. El extremo ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. También lleva ya 3 tarjetas rojas en las últimas semanas, aunque una fue anulada por CONMEBOL.

