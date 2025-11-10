Es tendencia:
VIDEO | Gonzalo Plata indigna a todo Flamengo tras una nueva y gigante polémica fuera de las canchas

Los hinchas de Flamengo se hartan de Gonzalo Plata tras una nueva polémica.

Por Jose Cedeño Mendoza

De nuevo, Gonzalo Plata fue captado en un lugar que no le gusta a la hinchada de Flamengo
Este lunes 10 de noviembre de 2025 Gonzalo Plata volvió a indignar a la hinchada de Flamengo, después de que se revelaran imágenes del ecuatoriano, de nuevo, en un club nocturno. El tricolor viene siendo muy criticado por los hinchas brasileños por sus recientes expulsiones.

De nuevo, Gonzalo Plata vuelve al centro de la polémica en Brasil, y es que según la revelación de un video, el jugador ecuatoriano habría estado en un club nocturno hasta la 1 de la mañana de este 10 de noviembre. El futbolista no jugó el fin de semana al estar expulsado.

Ya en la previa de las semifinales de la Copa Libertadores, Gonzalo Plata fue visto en una fiesta en altas horas de la noche. El jugador ecuatoriano justificó eso, con que era su día libre y había recibido en Brasil la visita de su familia y los llevó a conocer el lugar.

Ahora aún no hay un comunicado de Gonzalo Plata, que ya es muy cuestionado en Brasil. El delantero ecuatoriano viene de dos expulsiones “tontas” en la Copa y en el campeonato, que hacen los hinchas ya pidan su salida. Además, estos temas disciplinarios vuelven a ser una constante para el ecuatoriano.

Ya en la previa de la Copa América 2024, Gonzalo Plata estuvo en un club nocturno con otros jugadores de la Selección de Ecuador, y eso le terminó costando jugar aquel torneo y fue “vetado” de las convocatorias. Ahora ya volvió a ‘La Tri’, pero siguen estos problemas.

Las últimas polémicas de Gonzalo Plata en Flamengo

En los últimos meses, Gonzalo Plata ha tenido un notable decaimiento en su rendimiento en Flamengo. Acompañado de las múltiples y polémicas expulsiones en diferentes partidos, las lesiones y ahora también las actividades fuera de la cancha que molestan a la hinchada.

El vestuario de Flamengo está enojado con Filipe Luis por Gonzalo Plata

La interna de Flamengo también ya se ha mostrado molesta con el DT, según medios brasileños, por la defensa de este con el jugador ecuatoriano. El entrenador ha salido en varios momentos, a defender al jugador y bajarle el tono a sus polémicas. Esto ya cansó al vestuario del Fla, y podrían darse consecuencias.

En síntesis

  • Gonzalo Plata fue captado en un club nocturno hasta la 1 de la mañana del 10 de noviembre de 2025.
  • El futbolista Gonzalo Plata no jugó el fin de semana pasado debido a una expulsión en el campeonato.
  • Gonzalo Plata ya había sido visto en una fiesta antes de las semifinales de la Copa Libertadores.
