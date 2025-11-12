Un exjugador de Barcelona SC revela como evitó el doping positivo en el ‘Ídolo’: “Orinaban por mí”

Luis ‘Cocacho’ Macías pasó por Barcelona SC en una de las épocas más complicadas del club y ahora en redes sociales volvieron a hacerse virales sus declaraciones de cómo evitó el control antidopaje en el ‘Ídolo’. El delantero también pasó por un importante historial de adicciones.

En diálogo con Fútbol Sin Cassette, hace varios meses, el ‘Cocacho’ contaba como evitó el control antidopaje cuando jugaba en Barcelona SC. El delantero tuvo el “apoyo” de un juvenil que le dio la muestra de orina que fue tomada para el control antidopaje en aquel momento.

“No sabía qué hacer y tuve que decirle al juvenil Espinoza, marcador izquierdo que estaba en Barcelona SC, que hiciera la trampa que muchos jugadores las hacen. Tuve que jugar con una funda de orina entre las partes íntimas en los últimos 15 minutos del partido, para no salir en el doping”, comentó el manabita.

“Yo había consumido droga y tuve que decirle a un compañero, que orine por mí, y jugar con la funda de orina esos 15 minutos. Yo estaba más preocupado por la funda de orina que por el partido”, reveló el futbolista, mostrando un escándalo más del fútbol ecuatoriano.

En el fútbol ecuatoriano se han ido detectando varios casos de doping en los últimos años, el más famoso en las recientes temporadas fue el de Óscar Zambrano. Sin embargo, aquel caso no es ni de cerca algo similar a lo del ‘Cocacho’, si no más bien fue por un medicamento mal administrado al jugador que sufría de una alergia. Ahora Zambrano ya está jugando en Europa.

El ‘Cocacho’ Macías aún no se retira

A sus 37 años, el ‘Cocacho’ Macías sigue en actividad, y ya muy alejado del mundo de las adicciones. Hasta mediados de este 2025, el delantero manabita estuvo jugando en la Liga de Portoviejo, club con el que estuvo muy cerca de ascender en el 2024.

El paso del ‘Cocacho’ Macías por Barcelona SC

El delantero tuvo un paso totalmente olvidable por Barcelona SC entre 2010 y 2011. Las polémicas y problemas fuera de la cancha nunca lo dejaron brillar y su carrera estuvo siempre ligada a Liga de Portoviejo y otros equipos que peleaban ascenso.

