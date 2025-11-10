Sebastián Beccacece se ha caracterizado por diferentes decisiones polémicas en la Selección de Ecuador. Ahora el DT se llevó una mala noticia, ya que terminó perdiendo a uno de sus protegidos por lesión, como es el caso de Darwin Guagua.

La joven estrella de Independiente del Valle se lesionó y el club confirmó que sufrió una fractura de platillo tibial anteromedial en la rodilla izquierda. Esto hace que el jugador esté de baja por los próximos 2 a 3 meses. El club optó por un proceso conservador.

Guagua protagonizó una de las decisiones más polémicas de la Selección de Ecuador, cuando Beccacece decidió que debute en el partido ante Chile por las Eliminatorias. Para ese entonces, Guagua ni siquiera había jugado en Independiente del Valle en la LigaPro.

Ante esta baja, Beccacece decidió no convocarlo para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda. Esto supone que el jugador también se pierde todo lo que queda de temporada con IDV. Se prioriza su recuperación pensando en que pueda llegar al Mundial.

El comunicado de IDV por la lesión de Darwin Guagua. (Foto: IDV)

Guagua se ha convertido en un fijo para Beccacece, ya sea como invitado o como convocado fijo del equipo absoluto como venía pasando. Si Darwin se logra recuperar y sumar minutos previo al Mundial de 2026, su presencia en la Copa del Mundo casi que sería segura.

Las estadísticas de Darwin Guagua en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Darwin Guagua ha jugado un total de 25 partidos entre todas las competencias, marcando 2 goles y dando 2 asistencias. Entre todo, el futbolista lleva en cancha más de 1.400 minutos, consolidándose como un joven talento.

