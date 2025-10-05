La Selección de Ecuador dio sus convocados para enfrentar a México y Estados Unidos en octubre y como era de esperarse, no todos los hinchas quedaron concretos. Los aficionados calificaron de “vergonzosa” la llamada de tres futbolistas en particular.

Perdió el puesto de titular con tan solo tres partidos pero aún así Moisés Ramírez sigue siendo convocado a la Tri por encima de otros arqueros como David Cabezas, Pedro Ortiz y Alexander Domínguez.

El segundo futbolista criticado fue Xavier Arreaga, no es de los más sólidos en Barcelona pero aún así es un fijo en la Tri. Los medios informaron hace semanas que su llamado se daba por el impacto positivo en el camerino.

Finalmente, Yaimar Medina no pudo afianzarse en Europa y el ex Independiente del Valle vuelve a estar llamado. Los hinchas piden alternativas de la LigaPro antes que el suplente del GENK de Bélgica.

Moisés Ramírez – Ecuador

“Ya sabemos que van de a gratis al Mundial”, “siguen los favoritos de Beccacece”, “se burlan de nosotros” fueron algunos de los mensajes que escribieron los hinchas en las redes sociales.

Los ausentes de la lista de convocados de la Selección de Ecuador

Los jugadores que los hinchas pidieron para esta convocatoria son Jeremy Sarmiento, Pedro Ortiz, Carlos Gruezo entre otros. Estos tres últimos ya no son tomados en cuenta por Beccacece.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

Estos son los convocados de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Christian Loor

Defensas:

Félix Torres

Pervis Estupiñán

Joel Ordóñez

Jhoanner Chávez

Ángelo Preciado

Cristan Ramírez

Yaimar Medina

Xavier Arreaga

William Pacho

Mediocampistas

Alan Franco

Alan Minda

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Pedro Vite

Patrik Mercado

Nilson Angulo

Kendry Páez

Jordy Alcívar

John Mercado

John Yeboah

Delanteros

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

