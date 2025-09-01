Mikel Arteta sorprendió a todos con su confesión sobre Piero Hincapié: “Es un gran…”

Piero Hincapié ya fue presentado como nuevo jugador de Arsenal y el jugador ecuatoriano vivió su primer día como futbolista ‘Gunner’. Como no podría ser de otra manera, el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, ya le dio la bienvenida al tricolor y lo llenó de elogios.

Arsenal compartió una publicación de cómo se dio la llegada de Piero Hincapié, donde se destaca las palabras de Arteta para su nuevo jugador: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Piero Hincapie al club. Piero tiene una presencia física real, con su versatilidad y flexibilidad táctica que nos dan fuertes opciones defensivas adicionales. Es un gran personaje, con una muy buena combinación de juventud y madurez. Hará que nuestro equipo sea más fuerte y competitivo a medida que continuamos en esta temporada”, comentó Arteta.

En su primer día en el equipo de Londres, Hincapié cumplió con todos los protocolos para su presentación como fotos oficiales y firmar su nuevo contrato. El ecuatoriano está “prestado” esta temporada, pero hay una opción de compra obligatoria a hacerse efectiva en 2026.

Arsenal ha destacado varias facetas de Piero Hincapié como su nuevo jugador. El club destacó que el central ecuatoriano fue campeón con Independiente del Valle en el Sub-20, y que actualmente es uno de los capitanes de la Selección de Ecuador.

ver también Arsenal presenta a Piero Hincapié en un anuncio que conmoverá a todo Ecuador

Tweet placeholder

Hincapié se convierte en el primer jugador ecuatoriano en vestir los colores de Arsenal y ahora llega como una estrella a la Premier League. El central, de apenas 23 años, llega a Londres después de conquistarlo absolutamente todo en la Bundesliga con Bayer Leverkusen.

Publicidad

Publicidad

ver también Beccacece revela el verdadero motivo para convocar a Moisés Ramírez y Xavier Arreaga

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ganaría un sueldo superior a los 7.5 millones al año, sin embargo, esta cifra empezaría a correr en la siguiente temporada, cuando el ecuatoriano sea “comprado” por los ‘Gunners’ por más de 50 millones.

¿Cuándo debutaría Piero Hincapié con Arsenal?

Piero Hincapié debutaría con Arsenal el próximo sábado 13 de septiembre, cuando los ‘Gunners’ sean locales ante Nottingham Forest en Emirates Stadium. El partido se podrá ver por ESPN y Disney+. Es la gran chance del ecuatoriano para empezar a ganarse un lugar en la consideración de Arteta y de la hinchada.

Encuesta¿Arteta le dará minutos a Piero Hincapié? ¿Arteta le dará minutos a Piero Hincapié? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad