En la noche del miércoles empezó a sonar como rumor y ahora lo aseguran, Independiente del Valle tiene nuevo entrenador para el 2026. El club ecuatoriano no contará con Javier Rabanal y ya tienen reemplazo listo.

Joaquín Papa será el nuevo DT de Independiente del Valle para el 2026. El DT uruguayo se encuentra en el Liverpool de Montevideo, con quién alcanzó las semifinales del torneo.

La información, curiosamente, la revelaron desde Paraguay. Olimpia quería a Papa como el reemplazo de Ever Hugo Almeida pero el propio entrenador confirmó que ya tiene un acuerdo cerrado con Independiente del Valle.

Javier Rabanal se irá con la LigaPro 2025 y con semifinales de Copa Ecuador y Copa Sudamericana, siendo un año positivo tras un inicio de temporada algo irregular.

Esta será su segunda experiencia en primera división tras haber estado en Liverpool y su tercera experiencia como DT principal tras haber dirigido también al Rentistas de la Serie B.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil y Spinelli en Argentina.

Joaquínn Papa – Liverpool

