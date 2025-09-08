Es tendencia:
Ecuador daría un golpe sobre la mesa y le “robaría” un jugador a España para el Mundial 2026

Ecuador podría convocar a un joven volante que también podría jugar para España en el Mundial de 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

La Selección de Ecuador se puede hacer con la convocatoria de un jugador de España
Las redes sociales de Ecuador “explotaron” este fin de semana con una joven joya que podría aportar a la Selección de Ecuador para el Mundial de 2026. ‘La Tri’ incluso podría quedarse con la convocatoria de una de las “grandes joyas” del fútbol de España.

La joven estrella que podría convocar la Sección de Ecuador es Jeremy Arévalo. El joven futbolista ecuatoriano terminó sorprendiendo a todos este fin de semana con dos grandes goles para la victoria del Racing de Santander contra el Almería de 3 a 2.

Arévalo marcó un golazo rompiendo a la defensa con una gran diagonal y después puso el segundo con un espectacular remate desde afuera del área, tras un rebote. El tricolor revolucionó todo el juego y ahora piden su convocatoria para la Selección de Ecuador.

Hay que remarcar que el jugador también puede jugar para la Selección de España, ya que él nació en España y ya fue tomado en cuenta para el Sub-18 del equipo rojo. El tricolor también formó parte de las formativas de ‘La Tri’ y ahora le piden a Beccacece que lo llame.

La voluntad de Jeremy Arévalo pasa por jugar para la Selección de Ecuador, y ahora con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el joven jugador es candidato a ganarse un lugar con Beccacece. Podría solucionar los problemas ofensivos de ‘La Tri’, ya que su posición natural es la de mediocentro.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

Jeremy Arévalo lleva ya 4 partidos con el Racing de Santander en la segunda división de España. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles en esta categoría en 4 partidos. El futbolista de 20 años está viviendo sus primeras experiencias a nivel “profesional”.

Los últimos “nacionalizados” que ha convocado Ecuador

En los últimos años, la Selección de Ecuador se ha caracterizado por convocar a jugadores que no han hecho su carrera en Ecuador y que incluso han jugado para otras selecciones. Los últimos casos más destacados son los de Jeremy Sarmiento y John Yeboah.

