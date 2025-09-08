La LigaPro está a 3 fechas de terminar su temporada regular de 30 partidos, sin embargo, las deudas siguen atacando a los clubes. Ahora los futbolistas de un equipo salieron a rueda de prensa a revelar que les deben dos meses de salario julio y agosto.

Los futbolistas de Deportivo Cuenca sorprendieron en rueda de prensa y aclararon que les deben ya dos meses de salario y que hasta la noche de este lunes esperan algún pronunciamiento para decidir qué hacer de cara al reinicio de la LigaPro.

Deportivo Cuenca es un equipo que ha pasado por varios problemas económicos en estos últimos 5 años, sin embargo, este atraso ahora coincide con el mejor momento del club en el campeonato ecuatoriano. El ‘Equipo Morlaco’ está a pocos puntos de confirmar su presencia en el primer hexagonal.

El Cuenca no es el único equipo que atraviesa este duro momento, hay varios equipos complicado desde lo económico como El Nacional, Emelec, Técnico Universitario, entre otros. Hasta se llegó a revelar que Barcelona SC también estaría atrasado en salarios.

En su comunicado los jugadores de Deportivo Cuenca avisaron que jugarán el partido de Copa Ecuador de esta semana, pero también afirmaron que esta deuda está poniendo en riesgo toda “la buena campaña de la temporada 2025”, advirtiendo de otras medidas si no se llega a un acuerdo.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Ahora mismo Deportivo Cuenca se ubica en la cuarta posición de la tabla con 43 puntos a 4 unidades del segundo lugar. El equipo ‘Morlaco’ tiene que jugar contra rivales directos en las próximas fechas como Técnico Universitario, Barcelona SC y Universidad Católica.

