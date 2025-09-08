Sebastián Beccacece tomaría una polémica decisión en la Selección de Ecuador para enfrentar a Argentina en las Eliminatorias. El DT posiblemente deje fuera del once titular a una figura tricolor que viene de ser muy cuestionada por su rendimiento ante Paraguay.

Beccacece finalmente dejaría fuera del once titular a Pervis Estupiñán para jugar contra Argentina. Esto debido a que el entrenador estaría analizando la posibilidad de reemplazar al jugador de AC Milán con Piero Hincapié como lateral por la izquierda.

Esto haría que la saga central ahora quede conformada por Joel Ordóñez y William Pacho. Abriéndole un espacio en la banda derecha a Ángelo Preciado, cambiando así toda la línea defensiva que jugó contra Paraguay. Pervis fue muy cuestionado en aquel encuentro por su poca efectividad en ataque y defensa.

Con estos cambios, así quedaría la alineación de Ecuador ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Nilson Angulo (Kendry Páez) y Enner Valencia.

Pervis Estupiñán fue muy cuestionado por la hinchada de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las últimas semanas no han sido las mejores para Pervis Estupiñán. El lateral ecuatoriano, pese a que firmó con AC Milan, está lejos del que fue su mejor nivel hace pocos meses. También le está costando la adaptación a su nuevo equipo y a la Liga de Italia.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado con AC Milan un total de 3 partidos entre la Serie A y la Copa Italia. El ecuatoriano ya ha podido dar 1 asistencia. No obstante, jornada tras jornada ha sido de lo más cuestionado de los hinchas del Milan.

¿A qué hora juega Ecuador vs Argentina?

El partido de Ecuador vs Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará desde las 18H00 (Ecuador) 20H00 (Argentina). El partido comenzará media hora antes que los otros encuentros de la Eliminatoria.

