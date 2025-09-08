Esteban Paz, para muchos, es el principal candidato a llegar a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a finales de 2026. Ahora el histórico directivo aprovechó la oportunidad para pegarle a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también a Sebastián Beccacece.

Paz comentó que varios directivos quieren un cambio en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y él podría darle este cambio. “Hay una mayoría clara de dirigentes que quieren un cambio. Si vamos a criticar, criticar con altura, con respeto. Si con decisiones que afecten positivamente el desarrollo del fútbol ecuatoriano“, comentó en Mundo Deportivo el ex dirigente de Liga de Quito.

En medio de este contexto, Estaban Paz también le dejó un dardo a Beccacece: “No dejo de reconocer que estamos en el Mundial. Pero en FEF no veo que se acerquen a la gente. Hay una desconexión y hay un DT que confronta en lugar de responder con lógica“, agregó Estaban Paz.

Por otro lado, Estaban Paz también advirtió que la FEF está haciendo un “cabildeo” para cambiar la Ley del Deporte y poderse renovar en el cargo. Francisco Egas ya cumplirá su último periodo al frente de la FEF y por ley no se puede volver a postular para ese cargo.

Con estas declaraciones, Esteban Paz también deja en claro que se ve poco probable a Beccacece en el cargo para después del Mundial. El entrenador fue posicionado por la actual directiva y su contrato solo dura hasta después de la Copa del Mundo.

¿Qué DT traería Esteban Paz para la Selección de Ecuador?

Esteban Paz podría aceptar la candidatura y llegar a la presidencia de la FEF. Se ha rumoreado que el dirigente estaría interesado en contar con Guillermo Almada como DT, pero también ha sonado con fuerza para este cargo un entrenador que conoce bien como Luis Zubeldía.

¿Cuánto cobra Beccacece como DT de Ecuador?

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece gana un salario de 2.4 millones de dólares al año. Este sería el sueldo base para buscar un nuevo entrenador después del mundial, dependiendo de los resultados que logre ‘La Tri’ en la próxima Copa del Mundo.

