Joel Ordóñez presionó para irse y ya llegó el desquite del Brujas al ecuatoriano

Joel Ordóñez sigue presionando al Club Brujas de Bélgica para que lo dejen irse al Olympique de Marsella de Francia, sin embargo ya hay respuesta de su equipo. El ecuatoriano intentó declararse en rebeldía y llegó la respuesta al seleccionado de Ecuador.

El Brujas ha puesto multas económicas a Joel Ordóñez por faltar al entrenamiento la semana pasada y ahora ha quedado fuera de la convocatoria contra el Rangers por la UEFA Champions League. No es lo único que ha trascendido sobre el ecuatoriano, el DT también se fue contra él.

“No hay nerviosismo en nuestra plantilla con respecto a (Joel) Ordóñez, solo nos queda esperar a que finalice el mercado de fichajes, hasta entonces no invertiremos demasiado en él ya que nos centramos en los jugadores que están al 100% listos”, dijo Nicky Hayen. El DT de Brujas reafirmó la tensa relación entre las partes.

El Olympique de Marsella intenta ficharlo para la Ligue 1 de Francia pero tiene hasta el 30 de agosto antes que cierre el mercado de fichajes. El Brujas se mantiene firme en su precio de 30 millones de euros.

Joel Ordóñez, convocado de Ecuador desde el 2024.

Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez

De acuerdo a la información de Sacha Tavolieri, el propietario de Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez, mientras que la dirección del club le prometió otras cosas al ecuatoriano. Esto también provocó que ahora, se planifique una reunión de emergencia entre el equipo y Joel Ordóñez.

¿Cuánto pagó Brujas por Joel Ordóñez?

Brujas pagó por el fichaje de Joel Ordóñez a Independiente del Valle en Ecuador un total de 4 millones de euros, lo hizo asegurándose la cuota de rescisión del ecuatoriano. Ahora pueden venderlo por más de 25 millones, teniendo una ganancia absoluta.