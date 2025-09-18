Es tendencia:
Leyenda del Chelsea se va contra Moisés Caicedo y sorprende a todos: "Necesita mejorar"

Una leyenda de Chelsea nuevamente se va contra Moisés Caicedo y le recomienda mejorar para ser de los mejores del mundo.

La leyenda de Chelsea que se fue contra Moisés Caicedo
© GettyImages/ Edit BVLa leyenda de Chelsea que se fue contra Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores de Chelsea en toda la temporada y desde hace varios años. El ecuatoriano, es considerado uno de los mejores del mundo en su posición, aunque una leyenda de Chelsea no cree que esto sea así.

El campeón de la Premier League con Chelsea, Njitap Geremi, cuestionó que Moisés Caicedo sea uno de los mejores del mundo. Aunque el jugador de Camerún reconoce que tiene el potencial cree que el jugador ecuatoriano aún tiene mucho por mejorar:

Para ser considerado el mejor centrocampista de contención, tendrá que mejorar en los próximos años, y ahora mismo es demasiado pronto para decir que ha alcanzado el máximo nivel hasta la fecha. Sin duda, tiene el potencial, no me malinterpreten”, comentó el jugador.

Moisés Caicedo compite por esta gran designación contra otros volantes de gran nivel, no solo en la Premier League, sino a nivel mundial. El tricolor ha dado un gran paso después de ser campeón del Mundo, pero ahora en esta temporada jugando Champions League es donde se debe afianzar.

Moisés Caicedo debutó en Champions League con Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo debutó en Champions League con Chelsea. (Foto: GettyImages)

Estas declaraciones también llegaron en un contexto donde Moisés Caicedo viene siendo muy cuestionado, por el reciente penal que convirtió en Champions League. El jugador tricolor vivió sus primeros minutos en esta competencia al debutar con Chelsea.

Los títulos que ganó Njitap Geremi con Chelsea

Con la camiseta de Chelsea, Njitap Geremi hizo una importante historia, ya que el ex lateral/mediocentro conquistó 2 Premier League, 2 Copa de Inglaterra, 1 Copa FA, y también ganó una Supercopa de Inglaterra. La camiseta de Chelsea fue la que más defendió en su carrera.

Los títulos de Moisés Caicedo con Chelsea

Con la camiseta de Chelsea, Moisés Caicedo ya tiene dos campeonatos encima. El jugador tricolor viene de levantar la Conference League con el club inglés y también se coronó campeón del mundo en el último Mundial de Clubes. Fue figura en cada una de las conquistas.

