José Contreras la rompió contra Argentina y Barcelona SC lo vendería por esta fortuna

José Contreras sorprendió a todos con un gran nivel con la Selección de Venezuela en su partido amistoso contra Argentina. El arquero de Barcelona SC llegó a este partido sin ritmo, ya que en el equipo ecuatoriano es completamente suplente.

No obstante, con Venezuela arrancó como titular y rápidamente fue la figura del partido, con una espectacular actuación. Incluso fue su actuación la que terminó impidiendo que la Selección de Venezuela pierda por un marcador más abultado contra los campeones del mundo.

Ahora ya se especula con el futuro que tendrá Contreras tras este gran nivel, a priori se habla de la opción de venderlo en los siguientes meses. En caso de concretarse esta transferencia, el ‘Ídolo’ ingresaría en sus arcas más de 1 millón de dólares.

Sin embargo, esta posible salida pasaría más por un tema del arquero. El equipo amarillo lo quiere mantener en su equipo, y se espera que en el regreso de la LigaPro, el portero venezolano finalmente vuelva a ser titular por encima de De Arruabarrena.

Contreras perdió la titularidad en Barcelona SC por una lesión en el pasado mes de mayo. El arquero tuvo que ser operado, pero ahora ya demuestra que está listo para jugar con Barcelona SC. Incluso se habla de que le quite la titularidad en la selección a Rafael Romo.

Los números de José Contreras en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, José Contreras ha jugado un total de 19 partidos, entre todas las competencias. Recibió 18 goles, pero dejó su arco en 0 en otras 9 ocasiones. Al portero lo perjudicó aquella lesión muscular, que incluso no dejó que ayude a Venezuela en las Eliminatorias.

¿Hasta cuándo tiene contrato José Contreras con Barcelona SC?

José Contreras tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2026. Por lo cual, si se da una transferencia en los siguientes meses, Barcelona SC podría recibir un beneficio económico. Equipos de México y la MLS, podrían hacer una oferta por el jugador.

