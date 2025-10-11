Kendry Páez es uno de los jugadores más criticados de la Selección de Ecuador, los aficionados siguen sin perdonarle su “polémica” de 2024. Aunque ahora ya pasa por un gran nivel futbolístico, el jugador ecuatoriano no ha dejado de ser criticado.

Pese a que los aficionados lo subestiman, ahora el mismo Kendry Páez se hizo viral en redes sociales, después de aparecer en un comercial de las “nuevas joyas” del fútbol mundial. Pero lo que destaca de aquel comercial, es quien los elige, Lionel Messi.

El campeón del Mundo sacó una baraja con 10 grandes estrellas del fútbol mundial donde destacan algunos jugadores como Nico Paz, Andrey Santos, Brajan Gruda y también el ecuatoriano Kendry Páez, quien aparece en el centro de las cartas.

Páez se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial y una de las “joyas” más importantes del fútbol sudamericano. El volante ya ha encontrado un importante ritmo en Francia, lo cual incluso le ha servido para ya ser titular en la Selección de Ecuador.

ver también La Selección de Ecuador perdería a este jugador para enfrentar a México

Tweet placeholder

Kendry Páez tiene esta temporada para seguir demostrando un gran nivel en Francia y en el siguiente año poder regresar a Chelsea, que es dueño de su pase. El volante ecuatoriano tiene un acuerdo largo con el equipo de Londres que se espera lo cumpla vistiendo sus colores.

Publicidad

Publicidad

ver también VIDEO | El insólito e indignante gol por detrás del arco en el ascenso nacional de Ecuador

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada, Kendry Páez ha jugado con el Racing de Estrasburg, un total de 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y aún no ha dado asistencias, pero está nominado a la estrella joven del mes en la Ligue 1.

Kendry Páez ya cambió la camiseta de Lionel Messi

En un amistoso en la previa de la Copa América 2024, Lionel Messi terminó cambiando su camiseta con Kendry Páez. El joven ecuatoriano se llevó una prenda muy cotizada, mientras que el astro argentino una de las primeras remeras de Kendry con ‘La Tri’.

Encuesta¿Es Kendry Páez una estrella del fútbol mundial? ¿Es Kendry Páez una estrella del fútbol mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad