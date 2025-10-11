Es tendencia:
No quieren a Beccacece en el Mundial y piden a este DT para la Selección de Ecuador

Por Jose Cedeño Mendoza

Los DT's que piden para reemplazar a Beccacece
La Selección de Ecuador jugó un nuevo amistoso contra Estados Unidos, otro empate en la era de Sebastián Beccacece, volvió a desatar las críticas y el desfiles de nombres para reemplazarlo. Los hinchas tienen dos candidatos para que lleguen a la Selección de Ecuador.

Tras el empate contra Estados Unidos y las repetidas falencias de la Selección de Ecuador a la hora de proponer un juego ofensivo, hicieron que los hinchas pidan a dos entrenadores en lugar del DT. Los candidatos a reemplazarlo serían Martin Anselmi y Guillermo Almada.

Anselmi, está sin equipo, y es un sueño de muchos hinchas que vieron al DT brillar en Ecuador. No obstante, su llegada sigue siendo una utopía, por el momento de su carrera, y también porque la FEF no despediría a Sebastián Beccacece a puertas del Mundial.

Por su parte, Almada es uno de los entrenadores que más ha sonado en los últimos años para la Selección de Ecuador. El uruguayo es muy pedido por todos los hinchas, pero cada vez que hubo la oportunidad de ficharlo, el DT terminó llegando a otro equipo.

Beccacece volvió a sumar un empate con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se ve poco probable que la actual directiva de la Selección de Ecuador apueste por despedir a Beccacece e inicie un proceso nuevo a pocos meses del Mundial 2026. Todo indica, que el entrenador argentino finalmente será el que dirija la próxima Copa del Mundo.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias y un amistoso. El DT ganó 5 partidos, empató 7 encuentros y solo ha perdido 1.

El ranking FIFA de Ecuador con Beccacece

Los múltiples empates que ha logrado la Selección de Ecuador en los últimos meses han impedido que ‘La Tri’ pueda llegar al Bombo 2. Ahora por no ganarle a Estados Unidos, nuevamente se quedaron a 1 punto de alcanzar a Corea del Sur para meterse al Bombo 2.

