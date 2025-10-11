¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

La Selección de Ecuador tenía que ganar para meterse a puestos del Bombo 2 en el ranking FIFA, después de que Corea del Sur cayera goleado 5 a 0 contra Brasil. ‘La Tri’ enfrentó a Estados Unidos, pero se llevó un empate amargo sobre el final del partido.

Ese empate impide que ahora la Selección de Ecuador pueda llegar al puesto 23 del ranking de la FIFA, y aún tendrá que esperar por el amistoso contra México. Ahora mismo, Ecuador se ubica en la posición 24 a 1 punto de Corea del Sur y lo podría superar en la siguiente fecha.

No obstante, para Ecuador también se complica un poco más, porque Australia ganó su amistoso contra Canadá y quedó a 2 puntos de Corea del Sur en el ranking FIFA, de acuerdo a la información de Cambio de Juego. La siguiente fecha es clave para las 3 selecciones.

En la próxima jornada FIFA, la Selección de Ecuador tendrá que jugar contra México, en un amistoso muy complicado. ‘La Tri’ no ha podido con México en los últimos años y el partido no se ve fácil. A ‘La Tri’ solo le sirve ganar en este encuentro.

ver también Michael Estrada la rompe en Liga de Quito, pero por este grave motivo no sería convocado a Ecuador

Así va el ranking FIFA para la Selección de Ecuador. (Foto: @_cambiodejuego)

Por otro lado, en su siguiente amistoso, Corea del Sur medirá fuerzas contra la Selección de Paraguay. Ahora ‘La Tri’ termina dependiendo de su ex entrenador, Gustavo Alfaro, para que Corea no se le escape. Ante México, a Beccacece solo le alcanza con ganar.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?

¿A qué hora y cuándo juega la Selección de Ecuador contra México?

La Selección de Ecuador enfrentará a México el próximo martes 14 de octubre de 2025 en un partido que comienza a las 21H30 (EC). El encuentro se disputará en Guadalajara, donde el equipo de Sebastián Beccacece será totalmente visitante contra ‘El Tri’.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs México?

Para Ecuador el partido de la Selección contra México se podrá ver por la señal de El Canal del Fútbol y también por Zapping Sports.

Encuesta¿Qué equipo gana? ¿Qué equipo gana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad