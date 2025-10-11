Después de empatar contra Estados Unidos, un jugador de la Selección de Ecuador encendió todas las alarmas. Pervis Estupiñán salió con molestias en su tobillo y por eso no terminó el partido. El lateral ecuatoriano fue reemplazado por Yaimar Medina.

Pervis Estupiñán es uno de los mejores jugadores de la Selección de Ecuador para su defensa, sin embargo, desde ‘La Tri’ no lo expondrían en este amistoso. Incluso en las próximas horas podría darse su salida para que regrese a Italia y se ponga a tono con AC Milan.

Este sábado 11 de octubre de 2025 al lateral ecuatoriano se le realizaron exámenes físicos, y aunque se lo vio caminar con normalidad, es casi imposible que juegue el partido contra México. El lateral recién está empezando su camino con AC Milan y una lesión grave cortaría todo.

Asimismo, desde Italia se reveló que AC Milan espera contar con el ecuatoriano para jugar con Fiorentina cuando vuelva la Serie A. Para el lateral ecuatoriano es clave recuperar su lugar, ya que fue expulsado ante Napoli y por eso no jugó el último fin de semana.

El partido contra México para la Selección de Ecuador también es clave desde el objetivo de meterse al Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial. Por lo cual, es un partido que se juega con la clasificación del Ranking FIFA en la mano para el equipo de Beccacece.

Los números de Pervis Estupiñán con la Selección de Ecuador

En esta temporada con la camiseta del AC Milan, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El lateral no ha marcado ni un gol y solo ha dado 1 asistencia. Ha estado en cancha más de 400 minutos, luchando por ganarse un lugar fijo en el once.

¿Quién reemplazará a Pervis Estupiñán vs México?

Con la baja de Pervis Estupiñán se abre un espacio en el once para candidatos como Jhoanner Chávez o Christian Ramírez, que pueden ocupar esta posición. Ambos jugadores aparecen como los primeros reemplazos para Pervis en la Selección de Ecuador.

