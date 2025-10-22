Es tendencia:
José Contreras recibe una oferta para dejar Barcelona para el 2026

El arquero venezolano José Contreras recibió una oferta para cambiar de equipo y en Barcelona analizan a qué portero vender.

Por Gustavo Dávila

En Barcelona ya analizan posibles movimientos de su plantel para la siguiente temporada y ahora revelan que uno de sus arqueros podría salir. José Contreras está en planes de otro equipo para el 2026.

Bolívar de Bolivia tiene entre sus opciones para el portero al guardameta venezolano. El otro arquero Ignacio De Arruabarrena también tendría opciones para salir de LigaPro.

Ambos han respondido cuando les tocó, y en el caso del venezolano tiene el plus de ser un arquero convocado por su selección. Cualquier salida dejaría un ingreso en Barcelona y también liberaría un cupo de extranjero.

Barcelona podría tener varias salidas para el 2026, entre sus jugadores que despiertan el interés del exterior como Octavio Rivero, y también otros con baja consideración como Franklin Guerra.

José Contreras – Selección de Venezuela.

José Contreras – Selección de Venezuela.

No sería menos de un millón de dólares lo que debe pagar un club para sacar a Contreras del equipo ecuatoriano. A De Arruabarrena lo buscaron desde el fútbol argentino y mexicano.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Gustavo Dávila
