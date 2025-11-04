Desde Brasil, Guillermo Varela habló de la gran final de la Copa Libertadores que enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima este 29 de noviembre, y curiosamente se acordó de Liga de Quito. El lateral del Fla dio unas declaraciones que fueron interpretadas como un menosprecio para la U’.

“Sinceramente, si tuviera que elegir un rival, sería Liga de Quito. Sería lo mejor para Flamengo, igual que para Palmeiras sería mejor que Racing hubiera pasado”, dijo el uruguayo, dejando entre líneas que para ellos era más fácil enfrentar a los ecuatorianos en la final.

“Tenemos asuntos pendientes con ellos desde la final en Uruguay”, continuó Varela. El lateral se refiere a la final de Libertadores 2021, donde Palmeiras le ganó al Fla con un gol de Deyverson tras error de Pereira.

Palmeiras se metió a la gran final del torneo tras remontar el 3-0 en la ida de Casa Blanca y ganar 4-0 en el Allianz Parque. Flamengo por su parte ganó por la mínima a Racing 1-0 en el Maracaná.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú.

