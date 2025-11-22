La Selección de Ecuador recibió la noticia de que no puede ampliar la lista de jugadores a 30 o 28 para convocarlos para el Mundial 2026. Por lo cual, en la cita de la próxima Copa del Mundo, solo se podrán convocar a 26 jugadores, por lo cual, ya hay varios jugadores que corren el riesgo de perderse el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece tendrá que descartar a 4 o 2 jugadores de los que habitualmente está llamando a la Selección de Ecuador. Varios nombres asoman en la lista, como los porteros Cristhian Loor o Gonzalo Valle. Si el portero de LDU se recupera de su lesión entraría, pero si no el puesto sería para Loor. Ecuador solo llevaría 3 porteros.

Otro jugador que la Selección de Ecuador puede dejar atrás para el Mundial de 2026 es Jeremy Arévalo. El joven delantero no pudo asentarse en sus dos primeros partidos, donde solo jugó 1. Necesitará un gran nivel en estos meses para volver a ser convocado en marzo, caso contrario es la carta más fácil de salir en la delantera.

Asimismo, Beccacece tendría que elegir qué hacer en la defensa, ya que al tener grandes jugadores como Hincapié, Pacho y Ordóñez, tendría que decidir si insiste con llamados a jugadores como Xavier Arreaga o Felix Torres. O decide aprovechar sus lugares en otra zona del campo.

Otro jugador que se podría quedar fuera de la Selección de Ecuador es Bryan Ramírez. Aunque viene en gran momento en Liga de Quito, Beccacece decidió no llevarlo para estos amistosos, demostrando que su lugar no es fijo. La lista de convocados llegaría entre mediados y finales del mes de mayo.

Hay varios jugadores que tampoco vienen sumando los minutos esperados y el rendimiento óptimo como Kendry Páez y Moisés Ramírez, sin embargo, ambos jugadores son fijos para Beccacece por lo cual es muy poco probable que se queden fuera.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en la doble fecha FIFA de marzo, donde aparentemente ‘La Tri’ se terminará enfrentando a equipos europeos, donde de momento aparecen candidatos como Portugal, Bélgica, entre otros. El sorteo del Mundial será clave para determinar dichos encuentros.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Ecuador llega en el Bombo 2 y conocerá a sus rivales en este evento que determina el camino oficial de varias selecciones para la siguiente Copa del Mundo.

