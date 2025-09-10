La Selección de Ecuador logró una victoria clave contra Argentina en las Eliminatorias y aunque la hinchada se fue contenta del estadio Monumental, esto no evitó que los aficionados terminaran cuestionando en redes sociales a un jugador. Los hinchas cuestionaron el rendimiento de este jugador.

En redes sociales, los hinchas de la Selección de Ecuador hicieron tendencia a Kevin Rodríguez al cual cuestionaron por su nivel y falta de definición. La ‘Rola’ tuvo una jugada clave para ampliar el marcador, pero falló en su remate ante el ‘Dibu’ Martínez.

Estos fueron algunos de los comentarios contra Kevin Rodríguez en redes sociales: “Que malo es ese (…) Kevin Rodriguez, en serio“. “Kevin Rodríguez se come un gol cantado… novedad? Jajajajajaj pero él y Ramírez tienen el pasaje asegurado al mundial”. “Kevin Rodríguez debería ser atleta y correr los 100 metros planos y no futbolista”, escribieron contra el delantero.

La ‘Rola’ viene siendo muy cuestionado por los hinchas por sus convocatorias, ya que el jugador no está pasando por su gran nivel y pese a esto se ha ganado un lugar. Ahora su presencia en el Mundial de 2026 no está en duda, ya que sería convocado por Sebastián Beccacece.

ver también Tras la victoria ante Argentina: Este sería el ranking FIFA de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador volverá a jugar dos amistosos en octubre. De ahí que, se espere que Beccacece pruebe de una vez a nuevos delanteros que acompañen a Enner Valencia. En redes sociales se ha viralizado una lista de goleadores del fútbol ecuatoriano que Beccacece ignoró.

Publicidad

Publicidad

ver también Moisés Caicedo recibe la peor noticia de todas para el Mundial 2026 con la Selección Ecuador

Los números de Kevin Rodríguez con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Kevin Rodríguez ha jugado un total de 27 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano solo ha marcado 2 goles en estas oportunidades, ante Bolivia y Argentina en la Copa América. Su falta de gol se hace notoria en ‘La Tri’.

Los comentarios de los hinchas en redes sociales

Estos son algunos de los comentarios de los hinchas contra Kevin Rodríguez en X:

Encuesta¿Debe seguir siendo convocado Kevin Rodríguez a la Selección de Ecuador? ¿Debe seguir siendo convocado Kevin Rodríguez a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad