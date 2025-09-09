Llevan más goles que Campana y Kevin Rodríguez, pero Beccacece los ignoró para la Selección Ecuador

Uno de los grandes problemas de la Selección de Ecuador en toda esta Eliminatoria es la falta de un delantero con gol. Esto le ha pasado factura a Beccacece, que al ser el encargado de convocar, ha terminado ignorando a nombres importantes con gol en la LigaPro.

En redes sociales se ha viralizado una estadística de los máximos goleadores ecuatorianos a nivel mundial, donde incluso ni Enner Valencia, titular en la Selección de Ecuador, está entre los primeros. Mucho menos otros habituales convocados como Leonardo Campana o Kevin Rodríguez.

Los delanteros que Beccacece ha olvidado son jugadores como: Byron Palacios (17 goles), Eber Caicedo (14 goles), Daniel Valencia (14 goles), Janner Corozo (13 goles), Djorkaeff Reasco (12 goles), Miguel Parrales (11 goles), Carlos Garcés (10 goles), y recién ahí aparece Enner Valencia con 9 goles.

Estos nombres tienen en coincidencia que todos destacan en la LigaPro y que no han sido tomados en cuenta por Beccacece, a excepción de Janner Corozo. Jugadores como Byron Palacios o Eber Caicedo son goleadores de la LigaPro superando a delanteros extranjeros de grandes equipos.

En toda la temporada, Kevin Rodríguez apenas lleva apenas 3 goles, mientras que Leonardo Campana un total de 6, es decir, juntando los goles de los 2 delanteros apenas llegan a los 9 tantos que ha marcado Enner Valencia y son superados por los otros goleadores del anterior listado.

Los delanteros que habitualmente convoca Beccacece

Sebastián Beccacece usualmente ha convocado a los 3 nombres ya anteriormente descritos como Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez. Asimismo, hay que sumar que en otras ocasiones se puso a Jhon Mercado a jugar en esta posición, de ese grupo, no se ha movido el DT.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El entrenador ahora mismo estaría firme en su cargo, hasta dirigir la Copa del Mundo, posterior a esta lo más probable es que salga también con el cambio de directiva.

