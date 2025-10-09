La Tri o el dinero: Los millones que le pondrían a Sebastián Beccacece para dejar Ecuador

El Mundial 2026 podría ser la despedida de Sebastián Beccacece de la Selección de Ecuador, y es que el DT argentino tiene el interés latente de la Selección de Chile para las próximas Eliminatorias. Si se trata de dinero, la ‘Tri’ no puede competir con lo que le ofrecen en la ANFP.

La Selección de Chile le pone 3.5 millones de dólares sobre la mesa a Sebastián Beccacece para que sea su nuevo seleccionador. Esta cifra es un aumento de 1.4 millones de dólares a lo que cobra actualmente en la FEF.

La posible renovación de Beccacece con Ecuador dependerá también de quién sea el nuevo presidente de la FEF. En el caso que gane el oficialismo, le extenderán una propuesta.

Además de Chile, a Beccacece lo sondearon de su país en varias ocasiones, y un club que tiene el factor emocional de su lado es Newells Old Boys. El importante equipo de Rosario también lo quiere tener en un futuro.

El sueldo de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece gana en la Selección de Ecuador un salario anual de 2.4 millones. Dependiendo de lo que consiga en el Mundial de 2026, el DT podría llevarse un salario muy superior en su próximo equipo, y esto no sería un problema para Chile.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.