Barcelona SC sufrió un cambio de entrenador a mitad de temporada, con la salida de Segundo Castillo. Esto terminó causando que varios jugadores amarillos se queden sin minutos, ya que el nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, ha dejado a varios jugadores resignados al banco de suplentes.

Uno de estos jugadores “olvidados” por Ismael Rescalvo, es José Contreras. El portero venezolano comenzó el año siendo una estrella, pero se lesionó en mayo y eso le costó el puesto. Aunque volvió a gran nivel con la Selección de Venezuela, en Barcelona SC no ha tenido minutos.

Ahora, de acuerdo a la información de Pasión Torera, José Contreras le habría pedido a Barcelona SC su salida para la temporada 2026. El jugador venezolano quiere minutos en algún otro equipo, ya que en el ‘Ídolo’, todo parece indicar que De Arruabarrena se quedará con el puesto.

El portero venezolano ya tuvo interesados y su futuro estaría en el extranjero. Uno de los equipos que preguntó recientemente por él, es Bolívar. El final de temporada y lo que consiga Barcelona SC sería determinante para que se quede o se vaya.

José Contreras fue titular en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Contreras ya se ganó el elogio a nivel internacional en octubre pasado, cuando pese a no estar jugando con Barcelona SC, fue convocado por la Selección de Venezuela, y tuvo un destacado nivel contra Argentina. Pese a eso, Rescalvo no le dio ni un solo minuto en los siguientes partidos.

Una salida de Contreras también podría dejarle a Barcelona SC un importante ingreso económico. El portero es de nivel de selección y tiene todavía contrato con el ‘Ídolo’, por lo cual, su salida solo se daría si terminan pagando lo que cuesta el jugador.

Las estadísticas de José Contreras en Barcelona SC

En esta temporada, al frente de Barcelona SC, José Contreras llegó a tapar un total de 19 partidos entre todas las competencias. El arquero venezolano recibió 18 goles y dejó su arco en 0 en 9 partidos. Su rendimiento, cuando estuvo en cancha, fue reconocido por los hinchas.

¿Cuánto cuesta el pase de José Contreras en Barcelona SC?

De acuerdo a la información de Transfermark, José Contreras tiene un valor de mercado de 800 mil dólares. Sin embargo, el ‘Ídolo’ lo vendería por una cifra superior dependiendo la oferta y también la presión del jugador, si finalmente se quiere marchar.

