La Selección de Ecuador confirma su once contra Canadá y los hinchas explotan: “Por fin…”

Los hinchas de Ecuador reaccionaron al once de ‘La Tri’ para enfrentar a Canadá. Varios aficionados reaccionaron en redes sociales los nombres que puso Beccacece para este partido de la Selección de Ecuador, donde necesita un triunfo pensando en el bombo 2 del sorteo del Mundial

¿Cuál es el once de Ecuador vs Canadá?

Para enfrentar a la Selección de Canadá, este es el once de la Selección de Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Alan Franco; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kevin Rodríguez, John Yeboah y Enner Valencia

Los hinchas reaccionaron a que nuevamente Beccacece decidió poner a Alan Franco como lateral o carrilero por la derecha y se olvidó de Ángelo Preciado. El lateral se quedó fuera, tras su reciente polémica en el partido amistoso de Ecuador vs México.

La mayoría de aficionados reaccionaron muy felices a este once, ya que Beccacece prueba una alineación, por primera vez, con doble punta, dejando claro que busca la victoria. En el segundo tiempo, seguramente entrará Jeremy Arévalo.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

El Canal del Fútbol

Zapping Sports (Plan Premium)

Los comentarios de los hinchas en X

Estos fueron algunos de los comentarios de los aficionados al once de Ecuador: “Por fin una alineación coherente…”. “Doble punta, por fin loco”. “Ponganlo a Arévalo”, fueron las primeras reacciones de los hinchas al nuevo once de la Selección de Ecuador.

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este jueves, 13 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en Toronto, en donde se espera un clima muy frío y hay amenaza de nieve.

