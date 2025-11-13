Este jueves 13 de noviembre se enfrentan por un amistoso internacional, la Selección de Ecuador contra Canadá en un nuevo encuentro amistoso. Este partido no es uno más para ‘La Tri’, ya que lo encara pensando en el ranking FIFA y en el sorteo del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador llega en el filo del bombo 2, ya que actualmente se encuentra en el puesto 23 y si no obtiene buenos resultados en estos amistosos, podría terminar en el Bombo 3 del sorteo. De ahí que, el ganar, perder o empatar vs Canadá es clave.

¿Qué pasa si Ecuador empata con Canadá?

El empate no es beneficioso para Ecuador, ya que en caso de conseguirlo igual terminaría perdiendo puntos en el ranking FIFA. La Selección de Canadá se ubica en el puesto 28 del ranking y por eso se penaliza a Ecuador. ‘La Tri’ perdería alrededor de 1.25 puntos si empata contra Canadá.

¿Qué pasa si Ecuador pierde contra Canadá?

Una derrota sería catastrófica para la Selección de Ecuador, ya que al estar más abajo Canadá, se castiga. No importa que sean anfitriones del mundial. Si Ecuador termina su amistoso con una derrota, ‘La Tri’ perdería más de 5 puntos y eso lo podría sacar del Bombo 2 del sorteo del Mundial.

Así está el ranking FIFA antes del amistoso de Ecuador ante Canadá. (Foto: @_cambiodejuego)

¿Qué pasa si Ecuador gana su amistoso contra Canadá?

Si la Selección de Ecuador logra vencer a Canadá, esto casi que le aseguraría estar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial. ‘La Tri’ podría sumar más de 4.80 puntos por este triunfo e incluso podría amenazar el puesto de Korea del Sur, que está casi seguro en el Bombo 2.

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este jueves, 13 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en Toronto, en donde se espera un clima muy frío y hay amenaza de nieve.

En síntesis:

Ecuador se encuentra en el puesto 23 del ranking FIFA antes del amistoso.

Si Ecuador empata, perdería más de 1 punto en el ranking FIFA y se complicaría para ir al Bombo 2

Si Ecuador gana, sumaría más de 4.80 puntos y aseguraría su lugar en el Bombo 2 del sorteo.

