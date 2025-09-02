La Selección de Ecuador ya está en el Mundial de 2026, de ahí que, ya se esté planificando los siguientes amistosos para la preparación de ‘La Tri’ de cara a este torneo. Ahora se confirmó un nuevo amistoso para el equipo de Beccacece en la previa del sorteo del mundial.

Fue la Selección de Canadá la que terminó confirmando un amistoso contra la Selección de Ecuador. El partido se jugará el próximo 13 de noviembre en lo que serán los últimos amistosos en la previa del sorteo que definirá el fixture oficial del Mundial 2026.

Estos encuentros, aunque son amistosos, también son claves para el devenir del sorteo del Mundial 2026. Ya que victorias en estos partidos o derrotas pueden influir directamente en el ranking FIFA que es el que determina los lugares en los bombos del sorteo.

Aunque se esperaba que la Selección de Ecuador juegue otros amistosos contra rivales más fuertes o algún campeón del mundo, le tocará esperar para vivir uno de estos encuentros hasta los amistosos ya previo al mundial, con el sorteo y realizado.

Canadá confirmó el amistoso con Ecuador. (Foto: Canadá)

Canadá también es uno de los anfitriones del Mundial de 2026, de ahí que, para Ecuador no sea un partido menor, ya que también jugará amistosos con los otros anfitriones del torneo como lo son Estados Unidos y también otro amistoso contra México.

Los amistosos de Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

La Selección de Ecuador jugará 4 amistosos en la previa del sorteo que pueden afectar su ranking FIFA y moverlo de bombo. Los encuentros ya confirmados para ‘La Tri’ son contra Estados Unidos, México, Canadá y también la selección de Nueva Zelanda.

¿En qué bombo del sorteo está Ecuador?

De momento, la Selección de Ecuador se ubica en el bombo 3 del sorteo del mundial, sino llega a cambiar su ranking ‘La Tri’ se encamina a tener un sorteo, muy complicado como ya lo tuvo en 2022, donde al final se quedó eliminado en la zona de grupos.

