Emelec no quiere que Barcelona SC le “robe” a este titular y busca su renovación

En las últimas temporadas de la LigaPro, Emelec ha perdido a varios jugadores titulares de la plantilla a manos de Barcelona SC. El ‘Ídolo’ ha contratado “gratis” a jugadores del ‘Bombillo’, que no querían seguir en el club o que terminaron su contrato.

Ahora con la nueva directiva del ‘Bombillo’ se busca evitar que esta situación se repita con jugadores titulares de este 2025. De ahí que, el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, José Valverde, revelara que el club está tramitando la renovación de Diogo Bagüí.

Emelec buscaría renovar al joven central ecuatoriano por los próximos 2 años. Bagüí termina contrato a finales de año y hay varios equipos interesados en su futuro. Uno de ellos, Barcelona SC que sufre en la defensa central y por eso se interesa en el joven jugador.

Si Bagüí no renueva con Emelec y decide salir a finales de 2025, el central se iría “gratis” del ‘Bombillo’ y no dejaría ningún rédito económico al club. El central no solo es de interés de equipos de Ecuador y de la LigaPro, sino de clubes de Europa.

Diogo Bagüí ha demostrado un gran nivel en esta temporada con Emelec, su año de consolidación, apareció en 2024 como una alternativa de emergencia ante no poder fichar jugadores, y ahora es un líder total del club. Hasta Sebastián Beccacece lo ha llamado a microciclos en la Selección de Ecuador.

Los números de Diogo Bagüí en esta temporada con Emelec

En todo lo que va de temporada con Emelec, Bagüí ya ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El joven defensor suma más de 2.000 minutos en todo el año, y el central ecuatoriano tiene un gol, ante Miguel Iturralde en la Copa Ecuador.

El valor de mercado de Diogo Bagüí

De acuerdo a la información de Transfermark, Diogo Bagüí tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. Una cifra que el club no se quiere arriesgar a perder, cuando el futbolista puede llegar a costar mucho más en los siguientes años, ya que apenas tiene 20 años de edad.

