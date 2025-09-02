Mientras Beccacece gana 2.4 millones en Ecuador, esto cobra Gustavo Alfaro en Paraguay

Sebastián Beccacece es uno de los entrenadores con “peor” salario en la Eliminatoria, de aquellos equipos que están peleando en los primeros lugares. El DT gana en Ecuador poco más de 2.4 millones, y es superado por su próximo rival, Gustavo Alfaro.

El ex DT de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, ha cambiado toda la identidad de Paraguay y lo tiene cerca de volver a un mundial 16 años después. El entrenador argentino gana en la ‘Albirroja’ un salario anual de 2.8 millones, según diferentes informaciones.

El partido entre Paraguay y Ecuador es clave para el equipo local, ya que en caso de conseguir una victoria podrían ya sentenciar su pase al próximo mundial de 2026. Por otro lado, también está el morbo de ver nuevamente a Gustavo Alfaro contra su ex selección.

‘La Tri’ llega a este partido también con la obligación de ganarlo, puesto que, ahora mismo el equipo tricolor necesita triunfos y puntos que le permita subir en el ranking FIFA para entrar al Bombo 2 del sorteo y evitar un grupo complicado en esta Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro puede clasificar a su segundo mundial en 2026. (Foto: GettyImages)

Para Beccacece también es importante ganar este partido para apaciguar un poco las grandes críticas que viene recibiendo. El DT no ha logrado convencer a la hinchada, y sus últimas convocatorias han causado molestias por dejar fuera a varios jugadores de la LigaPro.

Los números de Gustavo Alfaro cuando fue DT de la Selección de Ecuador

Gustavo Alfaro dirigió a la Selección de Ecuador en un total de 35 partidos, y dirigió entre ellos la Copa América y el Mundial de 2022. El DT llegó a 12 victorias, 14 empates y 9 derrotas. No renovó su contrato, tras varias diferencias con la dirigencia tras Qatar 2022.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el mundial de 2026. Dirigirá el torneo y se especula que es muy poco probable que siga al frente del equipo nacional, tras los grandes cambios que vendrían en la directiva que también tendrá elecciones.

