Sebastián Beccacece sorprendió al iniciar un microciclo con los jóvenes jugadores de la LigaPro y convocar a varios futbolistas. El DT podría darle la oportunidad a nuevos jugadores que incluso se lleguen a ganar un lugar en la Selección de Ecuador como invitados y sparrings.

Los nombres que Beccacece ha tomado en cuenta para este microciclo, de acuerdo a la información de Zapping Sports, son jugadores como: Kleber Pinargote, Gilmar Napa, Jackson Rodríguez, Diogo Bagüi, Jesús Polo, Mateo Viera, Jordy Alcivar, Patrik Mercado, Darwin Guagua, Justin Lerma, Luis Fragozo, Cristopher Zambrano, y Juan Riquelme Angulo.

Destacan, entre todos estos jugadores, futbolistas que vienen con un gran rendimiento en la LigaPro como es el caso de Jordy Alcivar y Patrick Mercado, que destacan en Independiente del Valle. Pero asimismo hay jugadores que ya no vienen ni jugando en sus clubes.

Este microciclo pretende darle a estos jóvenes jugadores un espacio en la máxima categoría de la Selección de Ecuador. La intención es que con el trabajo durante esta semana se puedan hacer con un lugar como sparring o invitados en la lista final de convocados.

La Selección de Ecuador revelará su lista de jugadores convocados para la siguiente doble fecha en los próximos días. Nuevamente, Beccacece contará con jugadores invitados y sparrings. Algunos futbolistas han debutado en la Selección entrando por esta ventana.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de la Selección de Ecuador?

Se espera que la nueva lista de convocados de la Selección de Ecuador se conozca entre el próximo 29 y 30 de agosto. Será la última lista oficial para jugar las Eliminatorias, donde ‘La Tri’ ya está clasificada al mundial y busca cerrar como segundo en la tabla.

¿Cuándo jugará Ecuador por las Eliminatorias vs Paraguay y Argentina?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias el próximo mes de septiembre. El 4 de septiembre se enfrentará a Paraguay como visitante y luego enfrentará a Argentina como local en el Estadio Monumental el 9 de septiembre. Son los últimos encuentros oficiales hasta el mundial.

